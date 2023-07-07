МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в пятницу на NYMEX выросли в цене примерно на 2% на фоне прогнозов более жаркой, чем обычно, погоды до конца июля и повышения потребления со стороны СПГ-терминалов, сообщает Reuters.

Цены растут, несмотря на рекордные объемы добычи и более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов.

В Техасе потребление электроэнергии на следующей неделе может достичь новых рекордных максимумов на фоне жаркой погоды, согласно данным Совета по электроснабжению Техаса (ERCOT).

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы природного газа в США на неделе 24-30 июня увеличились на 72 млрд кубических футов.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали увеличения запасов на 64 млрд кубических футов. Скользящее среднее значение за пять лет составляет +64 млрд кубических футов.

Около 14.44 по Гринвичу августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 4,4 цента, или 1,7%, до 2,653 доллара за млн БТЕ. В четверг котировки закрылись на минимуме с 28 июня вторую сессию подряд.

Котировки нацелены завершить неделю с понижением примерно на 5% после роста примерно на 3% по итогам прошлой недели. Цены могут продемонстрировать первое недельное снижение за пять недель.

Недостаточно сильная динамика фьючерсов на природный газ в последние недели способствовала снижению исторической или же 30-дневной волатильности до 59,4%, самого низкого уровня с апреля 2022 года. В феврале 2022 года историческая волатильность достигла рекордного максимума 177,7%, а в июне 1991 года — рекордного минимума 7,3%.

За истекший период 2023 года историческая волатильность в среднем составляет 85,8% против рекордного максимума 92,8%, достигнутого в 2022 году, и пятилетнего среднего значения 57,9%.

В крупных нефтегазовых компаниях Shell и Exxon Mobil заявили, что из-за снижения мировых цен на природный газ их прибыль во 2-м квартале значительно сократилась.

В 2022 году цены на природный газ достигли рекордных максимумов. За истекший период этого года европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подешевели примерно на 55%, азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) упали на 59%, а цены на газ с поставкой из газотранспортного узла Henry Hub в Луизиане снизились на 41%.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в континентальных штатах США за истекший период июля составило около 102,2 млрд кубических футов в день против 100,9 млрд кубических футов в день в июне и рекордного максимума мая 101,9 млрд кубических футов. Добыча увеличилась, несмотря на сокращение числа нефтегазовых буровых установок по итогам девяти недель подряд.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США до 10 июля будут соответствовать норме, а затем будут превышать норму как минимум до 22 июля.

Согласно прогнозу Refinitiv, спрос на природный газ в США, включая экспорт, увеличится с 103,1 млрд кубических футов на этой неделе до 106,9 млрд кубических футов на следующей неделе на фоне более жаркой погоды.

За истекший период июля поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 13,1 млрд кубических футов в день против 11,5 млрд кубических футов в день в июне.