МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу немного повысился, продолжая торговаться в районе полуторагодового максимума на фоне ослабевшего в последние дни рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций умеренно повысился по итогам четверга

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,46%, до 2832,51 пункта, долларовый РТС — на 0,53%, до 976,08 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,26%, РТС снизился на 0,7% на фоне роста курса доллара к рублю.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК В ПЛЮСЕ

Российский рынок акций в пятницу немного прибавил, не решаясь на обновление полуторагодового максимума. Поддержка приходила от ослабевшего в последние дни рубля и дорожающей нефти.

"Российский рынок акций в конце недели торговался преимущественно в плюсе на фоне повышения нефтяных котировок и по-прежнему относительно слабого рубля. Сдерживал покупки фактор пятницы, особенно актуальный в периоды геополитической напряженности", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.47 мск росла на 1,9% до 77,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки росли на 0,2-0,7%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,9% до 102,3 пункта, сигнализируя о глобальном спросе на рисковые активы.

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию – бумаги ЛСР (+3,4%), "Новатэка" (+1,7%), "Эталона" (+7,2%), НЛМК (+1,6%), "Лукойла" (+1,4%). Упали бумаги "Сегежи" (-2,7%), НМТП (-2,1%), "Яндекса" (-1,8%), TCS (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Если рубль не сможет заметно укрепить свои позиции в ближайшие сессии, то дешевая нацвалюта останется почвой для умеренного роста отечественных акций, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз на 10 июля по индексу Мосбиржи – 2750-2850 пунктов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи может начать снижение, целью которого будет уровень 2700 пунктов, считает Игорь Додонов, из ФГ "Финам".