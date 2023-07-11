МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на алюминий растут во вторник на фоне ослабления доллара США, увеличения продаж автомобилей в Китае и осуществленных Пекином мер поддержки сектора недвижимости. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выхода данных США по инфляции и данных КНР по торговле позднее на этой неделе.

Около 10.20 по Гринвичу фьючерсы на алюминий на LME торговались с повышением на 1,5%, по 2179 долларов за тонну. Ранее контракты достигли самого высокого уровня с 28 июня 2191 доллара за тонну.

"По всей видимости, котировки цветных металлов преимущественно реагируют на динамику доллара США и вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС)", — сказал аналитик SP Angel Джон Мейер.

Доллар США ослаб до 2-недельного минимума, что делает цветные металлы более привлекательными для держателей иных валют. Данные США по инфляции будут представлены в среду.

Алюминий, использующийся в транспортном секторе и строительстве, снизился в цене на 19% с середины января на фоне отмены Китаем антиковидных ограничений. Несмотря на то, что надежды на оживление потребления еще не материализовались, Пекин в понедельник осуществил дополнительные меры поддержки сектора недвижимости, и это позитивно отразилось на котировках цветных металлов.

"Основной упор делается на поддержку ослабленного сектора недвижимости. Так, срок погашения по кредитам девелоперов продлен еще на один год, чтобы гарантировать сдачу строящихся домов", — отметила Натали Скотт-Грей, старший аналитик StoneX.

Экспорт алюминия из КНР в январе-мае сократился на 20%, вызывая сомнения в устойчивости спроса за пределами страны в условиях высоких процентных ставок, добавила эксперт.

Согласно данным, запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, сократились до 531 725 тонн после оттока 2350 тонн, преимущественно из южнокорейского Кванъяна.

Тем не менее дисконт, с которым алюминий продается на спот-рынке по сравнению с трехмесячными контрактами, достиг максимума с 22 марта, указывая на достаточный объем металла, готового к немедленной поставке.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,3%, до 8394 долларов за тонну. Котировки застряли между 200-дневной и 50-дневной скользящими средними, при этом на отметке 8415 долларов располагается скользящая средняя за 21 день.

Цинк вырос в цене на 1,7%, до 2392 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,1%, до 2061,5 доллара, олово прибавило 0,6%, до 28 120 долларов. Никель упал в цене на 1,2%, до 20 755 долларов.