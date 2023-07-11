МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго во вторник растут вторую сессию подряд, так как осадки лишь умеренно улучшили состояние посевов на Среднем Западе. Это усиливает ожидания, что Министерство сельского хозяйства США понизит прогноз урожая, передает Reuters.

Пшеница подорожала, так как сообщения об атаке БПЛ на порт Одессы вновь сфокусировали внимание рынка на риски для вывоза зерновых из Причерноморья. Неожиданное падение оценки состояния посевов яровой пшеницы в США указывают на неопределенные перспективы урожая в северном полушарии.

Кукуруза укрепилась вслед за котировками пшеницы и сои, но пространство для ее роста было ограничено резким улучшением состояния посевов в США и активным сбором урожая в Бразилии.

Согласно представленным в понедельник данным Минсельхоза США, только 51% посевов сои находились в "хорошем" или "превосходном" состоянии. Неделей ранее показатель составил 50%, но средний прогноз аналитиков предполагал его рост до 52%.

Сдержанное влияние осадков на пострадавшие от засухи площади на Среднем Западе поддерживает ожидания того, что Минсельхоз США снизит прогноз производства сои в 2023 году в ежемесячном отчете по балансу спроса и предложения на рынке, который будет представлен в среду.

На текущей неделе 55% посевов кукурузы в США находились в "хорошем" или "превосходном" состоянии против 51% на прошлой неделе. Опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали, что показатель на отчетной неделе составит 53%. Однако он оказался самым низким для текущего времени года с 2012 года.

"Погодные условия в США в следующие несколько недель являются ключевым фактором для урожая сои и кукурузы и могут улучшить перспективы производства", — сказал Пранав Байория из Comglobal.

Наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT около 11.28 по Гринвичу торговались с повышением на 1,3%, по 13,62 1/2 доллара за бушель. Фьючерсы на кукурузу выросли на 1,2%, до 5,05 1/4 доллара за бушель.

Пшеница на CBOT прибавила 1,8%, до 6,58 доллара за бушель.