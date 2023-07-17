МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник остаются почти без изменений на фоне ослабления доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают дальнейших сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) об ужесточении денежно-кредитной политики на фоне признаков замедления инфляции.

Около 09.24 по Гринвичу спот-цены на золото оставались почти без изменений, на 1954,13 доллара за унцию. Фьючерсы на золото снизились в цене на 0,3%, до 1958,10 доллара за унцию.

Индекс доллара остается около более чем 12-месячного минимума против корзины других валют, делая золото менее дорогим для держателей других валют. Инвесторы на рынке золота больше не ожидают немедленного завершения цикла повышения процентных ставок ФРС. "На рынке опасаются, что потребители в США по-прежнему обладают достаточно высокой покупательской способностью и могут вновь спровоцировать ускорение инфляции", — отметил Хань Тань из Exinity.

"Если ФРС просигнализирует, что повышение процентных ставок в июле ознаменует завершения цикла, цены на золото могут получить импульс к росту и снова подскочить до 2000 долларов за унцию", — добавил Тань.

Спот-цены на серебро снизились на 0,6%, до 24,7771 доллара за унцию, платина подешевела на 0,5%, до 966,88 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,6%, до 1263,22 доллара за унцию.