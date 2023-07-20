МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Котировки меди на LME в четверг растут после снижения по итогам четырех сессий подряд. Как сообщает Reuters, цены получили поддержку на надеждах, что Китай введет дополнительные меры поддержки строительного сектора. Китай является крупнейшим потребителем цветных металлов в мире.

Около 09.55 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 1,5%, до 8556 долларов за тонну. В этом году котировки меди находятся под давлением на фоне отсутствия широкомасштабных стимулирующих мер в Китае.

"Почти каждый день появляется очередное небольшое заявление от правительства Китая о некоторой поддержке экономики. Между тем пока не было объявлено о широкомасштабных мерах, которых многие ожидают", — отметил Нитеш Шах из WisdomTree.

Китайские власти могут ослабить ограничения на покупку домов в крупнейших городах страны, сообщает Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники.

Если подобное решение будет принято, продажи домов могут ускориться, и спрос на сырьевые товары со стороны строительного сектора возрастет.

Тем не менее "смогут ли цветные металлы удержать позиции, завоеванные в четверг утром, будет зависеть от того, будет ли осуществлено объявленное стимулирование экономики и будут ли введены дополнительные меры поддержки", добавил Шах.

Китайский юань вырос после того, как власти ослабили правила трансграничного финансирования. В результате цветные металлы стали менее дорогими для держателей китайской валюты. Доллар на этой неделе упал к 15-месячному минимуму.

Котировки меди держатся между скользящими средними за 100 и 21 день, а скользящая средняя за 200 дней расположена на 8484,5 доллара за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME подорожали на 1,0%, до 2212 долларов за тонну, цинк подскочил на 1,9%, до 2404 долларов за тонну, свинец вырос в цене на 0,9%, до 2103,5 доллара за тонну, олово прибавило 1,9%, до 28 640 долларов за тонну, а никель — 2,7%, до 21 460 долларов за тонну.