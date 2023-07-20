МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу на CBOT в четверг снижаются в цене после достижения в среду 3-недельного максимума. Операторы фиксируют прибыль после резкого роста цен на фоне авиаударов по украинским портам, сообщает Reuters.

Около 13.37 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1%, до 7,20 1/2 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 26 июня 7,50 3/4 доллара за бушель.

Котировки пшеницы по-прежнему остаются примерно в два раза ниже рекордного максимума 13,63 1/2 доллара за бушель, достигнутого в марте 2022 года.

Котировки кукурузы и сои снизились на 0,4%, до 5,50 3/4 доллара за бушель и 14,03 доллара за бушель соответственно.

"В основном наблюдается фиксация прибыли, однако ситуация по-прежнему остается хрупкой. Участники рынка ожидают развития событий в Черном море, — отметил французский трейдер. — Котировки, вероятно, будут очень волатильными в ближайшие дни".

Ранее на этой неделе в результате авиаударов была повреждена инфраструктура для экспорта зерна из украинских портов, сообщили чиновники. Между тем в четверг не было сообщений о повреждениях инфраструктуры.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на CBOT могут испытать на прочность сопротивление 7,51 доллара за бушель, при этом существует высокая вероятность прорыва выше этого уровня и роста к диапазону 7,60 3/4-7,76 3/4 доллара за бушель, отметил Ван Тао, технический аналитик Reuters.

На рынках фьючерсов на кукурузу, пшеницу, соевое масло и сою на CBOT во вторник наблюдалась чистая длинная позиция, тогда как на рынке фьючерсов на соевый шрот — чистая короткая позиция, отметили трейдеры.