МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Нефтяные цены в понедельник выросли более чем на 2%, до 3-месячного максимума, на фоне более ограниченного предложения, повышения спроса на бензин в США, надежд на стимулирование экономики в Китае и технических покупок, сообщило агентство Reuters.

Кроме того, трейдеры отмечают, что цены повышаются на фоне неопределенности на мировых рынках, наблюдающейся в связи с усилением напряженности на Украине и запуска крылатых ракет в Северной Корее.

Цены растут, несмотря на ожидания повышения процентных ставок в США и Европе. Повышение процентных ставок увеличивает стоимость заимствований и может замедлить экономический рост и оказать давление на спрос на нефть.

Около 15.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,82 доллара, или 2,2%, до 82,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,96 доллара, или 2,5%, до 79,03 доллара за баррель.

Котировки обоих сортов нефти нацелены на максимум закрытия с 19 апреля и находятся на территории перепроданности.

Фьючерсы на нефть WTI могут закрыться выше скользящей средней за 200 дней, которая является ключевым техническим сопротивлением с августа 2022 года.

По словам Боба Йогера из Mizuho, завершение торгов выше скользящей средней за 200 дней приведет к закрытию спекулятивных коротких позиций и привлечет трейдеров, находящихся в поиске новых точек входа.

Цены на нефть росли в последние четыре недели на ожиданиях более ограниченного предложения ввиду сокращения добычи ОПЕК+.

Высокий спрос привел к росту фьючерсов на бензин в США к максимуму с октября 2022 года, в результате чего крек-спрэд, являющийся индикатором маржи переработки нефти, достиг максимума с июля 2022 года.

Деловая активность еврозоны в июле сократилась намного сильнее, чем ожидалось, поскольку спрос в сфере услуг снизился, а промышленное производство упало самыми быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19, согласно результатам опроса.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, по-прежнему ожидают, что повышение процентных ставок в США в этом месяце станет последним в рамках текущего цикла. Опубликованные ранее в этом месяце данные указали на замедление инфляции, что говорит в пользу отсутствия необходимости дальнейшего повышения ставок.

Власти Китая обещали ввести дополнительные меры поддержки экономики в условиях вялого восстановления после пандемии, которые будут направлены на внутренний спрос.