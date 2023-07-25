МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Во вторник котировки золота растут, поскольку рынок надеется, что новые стимулирующие меры в Китае помогут укрепить спрос. Кроме того, трейдеры ждут заседаний ведущих центральный банков, по итогам которых может быть просигнализировано о приостановке повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

Около 09.53 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 1961,34 доллара за унцию. Фьючерсы на золото прибавили 0,1%, до 1963,00 долларов за унцию.

Цены на золото в евро достигли 30-дневного максимума.

В понедельник китайские власти пообещали поддержать ослабленную экономику, сфокусировавшись на укреплении внутреннего спроса.

"Слова Пекина о проработке дополнительных стимулирующих мер окажут благоприятное воздействие на розничный спрос на золото со стороны китайских потребителей", — считает Питер Фертиг, аналитик Quantitative Commodity Research.

В центре внимания рынка окажется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду и президента ЕЦБ Кристин Лагард во вторник.

Хотя центральный банк США может оставить себе пространство для еще одного повышения процентных ставок в этом году, "у него есть время подумать и оценить (потенциальный) эффект (от очередного увеличения стоимости заимствований)", добавляет Фертиг.

Ранее трейдеры ожидали, что в среду процентная ставка ФРС будет повышена 25 базисных пунктов, теперь же они оценивают в 60% вероятность того, что ставки останутся без изменений вплоть до 2024 года, согласно индикатору Fedwatch от CME.

Спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 24,57 доллара за унцию, платина подорожала на 1,3%, до 968,50 доллара за унцию, а палладий подскочил в цене на 1,6%, до 1291,52 доллара за унцию.