МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Котировки меди и большинства цветных металлов во вторник растут после того, как власти Китая обещали усилить поддержку экономики и сфокусироваться на стимулировании внутреннего спроса, передает Reuters.

Около 10.37 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 1,5%, до 8646 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии цены подскочили к 8675,5 доллара за тонну, максимуму с 14 июля.

"Детали (стимулирования экономики Китая) пока не обнародованы, и они, вероятно, будут не такими широкомасштабными, как многие надеялись, однако они посылают четкий сигнал о том, что власти примут стимулирующие меры с целью стабилизации экономического роста", — отметила Амелия Сяо Фу из Bank of China International.

"Власти не упомянули о том, что "жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций", что, вероятно, поспособствует стабилизации настроений. Тем не менее влияние стимулирующих мер на спрос, вероятно, станет очевидным лишь спустя некоторое время", — добавила она.

Цены на медь, используемую в электроэнергетическом и строительном секторах, снизились на 9,5% с максимумов середины января, достигнутых на фоне ожиданий стремительного восстановления экономики Китая после отмены карантинных мер.

Юань во вторник повышается на ожиданиях стимулирования экономики Китая. Повышение юаня делает деноминированные в долларах цветные металлы более привлекательными для китайских покупателей.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,9%, до 2228 долларов за тонну, цинк подорожал на 1,8%, до 2460 долларов за тонну, цены на олово повысились на 0,2%, до 28 645 долларов за тонну, а на никель — на 0,9%, до 21 630 долларов за тонну. Свинец снизился в цене на 0,5%, до 2164 долларов за тонну.