МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Во вторник золото торгуется с повышением, поскольку рынок надеется на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после предполагаемого повышения процентных ставок в июле, передает Reuters.

Около 13.35 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1960,02 доллара за унцию. Фьючерсы на золото колебались без изменений, по 1961,70 доллара за унцию.

"До обнародования решения ФРС золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне. Однако многие рассчитывают на скорую паузу в повышении стоимости заимствований, и это может оказать поддержку рынку", — отмечает Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

По прогнозам рынков, ФРС и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысят процентные ставки на 25 базисных пунктов. Однако инвесторы будут прислушиваться к риторике руководителей центральных банков, особенно к председателю ФРС Джерому Пауэллу.

"Завтра участники будут ждать выступления Пауэлла, и, если он намекнет на вероятность еще одного повышения ставок, это окажет понижательное давление на золото", — добавил Мойя.

Между тем доллар и доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник растут, ослабляя привлекательность драгоценного металла, не приносящего гарантированного дохода.

Спот-цены на серебро выросли на 1,1%, до 24,63 доллара за унцию, платина подорожала на 0,8%, до 964,28 доллара за унцию, а палладий подскочил в цене на 1,2%, до 1286,45 доллара за унцию.