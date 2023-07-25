МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть достигли 3-месячных максимумов на фоне признаков более ограниченного предложения и обещаний Пекина усилить поддержку китайской экономики, сообщило агентство Reuters.

Около 15.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 31 цент, до 83,05 доллара за баррель, после достижения максимума с 19 апреля на отметке 83,30 доллара.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 35 центов, до 79,09 доллара за баррель. Ранее котировки выросли до максимума с 19 апреля на отметке 79,34 доллара

"Рынок все больше обеспокоен сокращающимся предложением нефти. Кроме того, становится очевидно, что ожидавшегося ослабления спроса не происходит", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Тем не менее некоторые экономические данные ограничивают потенциал роста цен. Так, деловая активность в еврозоне снизилась сильнее, чем ожидалось, в июле, согласно данным.