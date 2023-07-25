МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник повысился более чем на 1% и обновил максимум с февраля прошлого года – немного ниже психологического уровня 3000 пунктов, следует из данных торгов. Лондонская фондовая биржа прекратит торги депозитарными расписками "Полюса"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,29%, до 2975,36 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,49%, до 1038,57 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК СОХРАНЯЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций во вторник повышался, опираясь на дорогую нефть и деньги от эмитентов, выплачиваемые акционерам.

"Активный рост на рынках России сохраняется в том числе на фоне ожидания новых выплат дивидендов от российских эмитентов. К тому же некоторым инвесторам пришли деньги от выкупа акций "Полюса", озвученного в начале июля", — комментирует София Кирсанова из УК "Первая".

"Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, к 2025 году – постепенно снизится до 0,7%. А Банк России сегодня объявил о рекордной прибыли в размере 1,7 триллиона рублей, которую получили российские банки по итогам первого полугодия", — добавляет Алексей Калачев из ФГ "Финам", перечисляя позитивные факторы.

Стоимость нефти к 20.51 мск росла на 1,04% до 83,34 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки росли на 0,1-0,9%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался около 101,4 пункта.

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги "Селигдара" (+15%), Ozon (+4,9%), НМТП (+5,4%), "М.Видео" (+6,2%), Polymetal (+3,6%). Упали бумаги ТМК (-1,3%), Qiwi (-0,5%), префы "Транснефти" (-0,5%).

Positive Technologies отчиталась об ускорении роста выручки во втором квартале, отгрузки увеличились на 71%, причём с высокой базы прошлого года, комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "С точки зрения динамики капитализации акции Positive Technologies — одни из наиболее высокодоходных на рынке в последние месяцы, однако сегодня они скорректировались на 0,8% из-за фиксации прибыли", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи продолжает уверенный подъем, игнорируя сигналы теханализа о перекупленности, отмечает Калачев из ФГ "Финам", перечисляя позитивные факторы.

"Следующей целью роста индекса остается район 3150-3200 пунктов, до которого остается все меньше и меньше", — добавляет он.

Фактически только на спекулятивном росте и без реальных экономических обоснований рынок вряд ли сможет в один заход снова дойти к отметкам в непосредственной близи уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"Прогноз на 26 июля по индексу Мосбиржи – 2945-2960 пунктов", — оценивает он.