МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доллар США в среду упал, но торгуется вблизи двухнедельного максимума перед ожидаемым повышением процентных ставок Федеральной резервной системы. Как сообщает Reuters, внимание инвесторов сосредоточено на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые он озвучит в рамках пресс-конференции после заседания центрального банка.

Европейский центральный банк и Банк Японии на этой неделе тоже примут решения по денежно-кредитной политике.

Индекс доллара США, отслеживающий его стоимость против корзины шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,2%, до 101,09, но остался недалеко от максимума за две недели, достигнутого во вторник.

Котировки рынка фьючерсов почти полностью учитывают повышение ставок ФРС на 25 базисных пунктов позднее в среду. При этом мнения трейдеров о дальнейших перспективах ставок разделились почти поровну.

Эстер Райхельт, валютный стратег-аналитик Commerzbank, считает, что реакция рынка будет зависеть от комментариев Пауэлла.

"Вполне можно ожидать, что реакция валютного рынка будет зависеть не от повышения (ставок ФРС) на 25 пунктов, а других факторов, связанных с заседанием", — говорит она.

Признаки устойчивости американской экономики в условиях агрессивного повышения процентных ставок ФРС оказали индексу доллара США поддержку и помогли ему восстановиться с достигнутого на прошлой неделе 15-месячного минимума 99,549.

Согласно последним данным, индикатор доверия американских потребителей в июле достиг самого высокого уровня за два года на фоне все еще высокого спроса на рынке труда и ослабления инфляции.

ЕЦБ объявит свое очередное решение по денежно-кредитной политике в четверг, и на рынке от него тоже ожидают повышение ставок на 25 базисных пунктов. В то же время появляется все больше свидетельств ослабления экономики еврозоны, и это заставляет усомниться в том, что ЕЦБ решится на дальнейшее повышение ставок до конца текущего года.

Пара евро/доллар США поднялась на 0,2%, до 1,1081, после достижения двухнедельного минимума во вторник.

"Если ЕЦБ продолжит сигнализировать о намерении продолжать ужесточение политики, что вовсе не гарантировано, но более вероятно, чем в случае с ФРС, то евро на этой неделе может укрепиться ", — говорит Джозеф Капурсо, аналитик Commonwealth Bank of Australia.

Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике состоится в пятницу. Надежды на корректировку программы управления кривой доходности гособлигаций (YCC) в сторону ужесточения, усилившиеся в начале июля, последние несколько дней последовательно угасали.

Пара доллар США/японская иена в среду снизилась на 0,44%, до 140,35, ранее восстановившись с многонедельного минимума середины июля 137,245.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,5%, до 0,6757. Инфляция в Австралии в июне замедлилась сильнее, чем ожидалось, что подтолкнуло инвесторов к пересмотру оценок вероятности повышения ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии на заседании 1 августа.

В результате австралийский доллар потерял значительную часть роста на 0,79%, достигнутого накануне на надеждах, связанных с обещаниями дополнительного стимулирования экономики Китая, который является ключевым торговым партнером Австралии.

"Как только показалось, что открытие длинных позиций по австралийскому доллару является хорошей идеей ввиду ожиданий, связанных с восстановлением экономики Китая, неожиданная слабость данных по инфляции возродила сомнения относительно дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Австралии", — говорит аналитик Westpac Шон Кэллоу. По его прогнозу, в краткосрочной перспективе пара австралийский доллар/доллар США упадет ниже 0,67.

Пара доллар США/оффшорной юань укрепилась на 0,27%, до 7,1565, после снижения на 0,67% во вторник.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,1%, до 1,2919. Банк Англии объявит о своем решении по процентным ставкам 3 августа. Рынки ожидают повышения ставок на 25 или на 50 базисных пунктов.