МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду упали, так как запасы в США на отчетной неделе сократились менее значительно, чем ожидалось, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке.

Около 14.33 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 32 цента, или 0,4%, до 83,32 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 31 цент, до 79,32 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки упали более чем на 1 доллар, а во вторник подскочили к 3-месячным максимумам.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в США на неделе 15-21 июля снизились на 600 000 баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения запасов на 2,35 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти на 1,32 млн баррелей.

Запасы бензина и дизельного топлива также сократились менее значительно, чем ожидалось, согласно данным EIA.