МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг приблизились к 7-дневному максимуму на фоне небольшого снижения доллара, передает Reuters. Трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после того, как центральный банк, как и ожидалось, повысил процентные ставки.

Около 07.15 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,3%, до 1978,19 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 20 июля.

Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,4%, до 1978,50 доллара за унцию.

ФРС повысила процентные ставки в среду на 25 базисных пунктов и просигнализировала о вероятности повышения процентных ставок еще на 25 базисных пунктов в сентябре в зависимости от данных. Между тем Пауэлл отметил, что центробанк больше не ожидает рецессии в США.

"Цены на золото будут оставаться в восходящем тренде в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Котировки получат техническую поддержку, несмотря на сигналы о том, что процентные ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось", — отметил Николас Фраппелл из ABC Refinery.

Цены на золото очень чувствительны к повышению процентных ставок, так как оно увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Индекс доллара остается около достигнутых в среду минимумов.

Позже в четверг выйдут данные по ВВП США. Ожидается, что рост ВВП США во 2-м квартале составил 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1-м квартале этого года ВВП вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Экономические данные США в последние недели оказываются лучше прогнозов. Это говорит о том, что существует вероятность более высокого, чем ожидается, роста ВВП", — отметил Илья Спивак из Tastylive.

"В таком случае цены на золото могут оказаться под давлением, так как теперь на рынках ожидают еще одного повышения процентных ставок в этом году", — добавил он.

Теперь в центре внимания инвесторов будет находиться заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позже во вторник. Ожидается, что ЕЦБ повысит процентные ставки девятый раз и просигнализирует, что дальнейшие решения будут зависеть от данных.

Азиатские фондовые рынки подскочили к 5-месячным максимумам на фоне оптимизма относительно скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 25,02 доллара за унцию, платина подорожала на 0,7%, до 968,00 долларов за унцию, а палладий снизился в цене на 0,1%, до 1258,37 доллара за унцию.