МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В четверг цены на пшеницу в Чикаго растут, восстанавливая часть утраченных в среду позиций. Сокращение поставок из Причерноморья оказывает поддержку рынку, сообщает Reuters.

Кукуруза и соя также дорожают.

"Урожайность яровой пшеницы в США, как ожидается, будет выше среднего, однако мировое предложение этой культуры ограничено, — отметил один из трейдеров. — Любое ухудшение ситуации с поставками из Причерноморья будет оказывать поддержку ценам".

К 11.00 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,4%, до 7,23 доллара за бушель. В среду котировки потеряли более 5%.

Фьючерсы на кукурузу выросли на 0,05%, по 5,48 1/2 доллара за бушель, а соя прибавила 0,3%, до 14,24 доллара за бушель.

Производство мягкой пшеницы во Франции в этом году может вырасти на 3,3%, до 34,82 млн тонн, сообщили в Agritel в среду. Это довольно "разочаровывающий" показатель, связанный с засушливой погодой на основной территории страны.

Предполагаемое снижение экспорта зерновых из Причерноморья также оказывает поддержку ценам на пшеницу в Чикаго.

Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в четверг, что Москва в состоянии заместить украинское зерно нуждающимся странам Африки.

На рынках фьючерсов на кукурузу, пшеницу и соевое масло на CBOT в среду наблюдалась чистая короткая позиция и чистая длинная позиция — по фьючерсам на сою и соевый шрот, отметили трейдеры.