МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В четверг медь торгуется с понижением на фоне сильных данных США, которые заставили инвесторов усомниться в достижении пика процентных ставок. При этом участники продолжают беспокоиться по поводу слабого спроса в Китае, передает Reuters.

Около 14.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,7%, до 8557 долларов за тонну, после небольшого ралли ранее в ходе сессии. В среду котировки на LME потеряли 0,7%.

Экономика США во 2-м квартале росла быстрее, чем ожидалось. При этом новые заказы на ключевые товары длительного пользования в США неожиданно отметились ростом в июне, оказав поддержку курсу доллара.

"Если сильные данные побудят ФРС провести еще одно повышение процентных ставок, чтобы остудить инфляцию, это также окажет давление на цветные металлы", — считает стратег-аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

"В ближайшие месяцы торги на рынке могут проходить неровно. (Борьба с инфляцией) еще не закончена, ФРС оставила себе пространство для маневра", — добавил он.

Между тем слабые экономические данные Китая, являющегося крупнейшим потребителем цветных металлов в мире, а также сомнения относительно масштаба и эффективности стимулирующих мер также оказывают давление на цены.

"Призывы к введению Пекином дополнительных стимулирующих мер звучат все громче и громче, учитывая весьма удручающую экономическую ситуацию", — добавил Шах из WisdomTree.

Дисконт, с которым медь торгуется на спот-рынке по сравнению с трехмесячными контрактами на LME, вырос до 2-месячного пика после увеличения запасов металла, готового к немедленной поставке.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,5%, до 2202 долларов за тонну. Никель торговался у флэтовой линии, по 21 590 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,3%, до 2466 долларов за тонну. Олово упало в цене на 1,2%, до 28 655 долларов за тонну, свинец подорожал на 0,4%, до 2160,50 доллара за тонну.