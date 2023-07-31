МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник снижаются, но остаются около 3-месячных максимумов и нацелены завершить месяц с самым значительным повышением более чем за год. Как сообщает Reuters, котировки в последнее время получали поддержку на ожиданиях, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на сентябрь, и это приведет к более ограниченному предложению в мире.

Около 06.32 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 30 центов, до 84,69 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 22 цента, до 80,36 доллара за баррель.

Экспирация сентябрьских фьючерсов на нефть Brent произойдет позже в понедельник. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 25 центов, до 84,16 доллара за баррель.

В пятницу котировки Brent и WTI завершили торги на максимумах с апреля. Котировки выросли по итогам пятой недели подряд на фоне более ограниченного предложения в мире и ожиданий завершения цикла повышения процентных ставок в США.

Цены на нефть по итогам июля нацелены продемонстрировать самый сильный месячный рост с января 2022 года.

"Кажется, что цены на нефть в настоящее время уже учитывают все позитивные новости по инфляции и устойчивости экономики США. Между тем котировки могут продолжить рост", — отметила Вандана Хари из Vanda Insights.

"В основном покупки на рынке нефти наблюдались во время североамериканской сессии. В ходе азиатской сессии активность остается относительно низкой и не является точным индикатором настроений", — добавила Хари.

Ожидается, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день еще на один месяц, до конца сентября, отмечают аналитики.

Саудовская Аравия может объявить о продлении добровольного сокращения добычи в пятницу, на заседании ОПЕК+, на долю которого приходится примерно 40% от мирового предложения нефти.

"Цены на нефть выросли на 18% с середины июня, так как рекордно высокий спрос и сокращение добычи Саудовской Аравии привели к дефициту предложения на рынке, а трейдеры отбросили пессимизм относительно экономического роста", — отметили аналитики Goldman Sachs 30 июля.

В Goldman ожидают, что дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравии продлится до конца сентября, а в октябре королевство будет снижать производство нефти более медленными темпами.

В банке оставили без изменений прогноз, согласно которому цены на нефть Brent к декабрю составят 86 долларов за баррель, а во 2-м квартале 2024 года достигнут 93 долларов за баррель.

По оценкам Goldman Sachs, мировой спрос на нефть в июле достиг рекордного максимума 102,8 млн баррелей в день. Кроме того, в банке повысили прогноз спроса на нефть в 2023 году примерно на 550 000 баррелей в день на фоне увеличения оценок потребления в Индии и США, которое, вероятно, нивелирует более низкий спрос в Китае.

"Более высокий спрос приведет к тому, что дефицит предложения во второй половине 2023 года будет более высоким, чем ожидалось, и в среднем составит 1,8 млн баррелей в день. Ожидается, что в 2024 году дефицит составит 0,6 млн баррелей в день", — отметили в Goldman.

Гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс прогнозирует, что в этом и следующем годах спрос на нефть достигнет рекордных максимумов, и это окажет поддержку ценам на энергоносители во второй половине этого года.

Число нефтяных буровых установок в США в июле сократилось восьмой месяц подряд, до 529 единиц, сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу.