МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цены на золото по итогам июля могут продемонстрировать самый сильный рост за последние четыре месяца, так как центральные банки мира занимают более осторожную позицию в отношении дальнейшего повышения процентных ставок. Однако укрепление доллара США негативно отражается на котировках, передает Reuters.

По состоянию на 09.40 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,2%, до 1955,20 доллара за унцию, так как доллар вырос на 0,1%. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,3%, до 1955,30 доллара.

По итогам июля цены на золото могут вырасти примерно на 1,9%, что станет самым сильным месячным ростом с марта. Ожидания того, что процентные ставки в США приближаются к пиковому для текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики уровню, могут поспособствовать падению доллара по итогам второго месяца подряд.

"Мы по-прежнему придерживаемся позитивного сценария, учитывая сохраняющийся риск рецессии, а ожидания того, что центральные банки в следующем году будут более склонны к мягкой политике, являются основным фактором поддержки для цен на золото", — сказал Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик Kinesis Money.

Другие драгоценные металлы также могут вырасти в цене по итогам июля. Серебро, вероятно, продемонстрирует месячное укрепление на 6,8%, однако на момент написания статьи оно торговалось с понижением на 0,2% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, по 24,29 доллара за унцию. Платина потеряла 0,5%, до 930,40 доллара, а палладий подешевел на 0,5%, до 1239,90 доллара.