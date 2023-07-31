Британский фунт торгуется стабильно, нацелившись на рост по итогам июля
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Британский фунт нацелился на второй месячный рост подряд, и это четвертый из пяти позитивных месяцев, так как устойчиво высокая инфляция и сильные экономические данные усиливают ожидания дальнейшего повышения ставок Банка Англии, сообщает Reuters.
Участники рынка ожидают, что центральный банк в четверг повысит ключевую ставку 14-й раз подряд, но мнения экономистов о размере предстоящего повышения разделились.
Инфляция в Великобритании в июне продемонстрировала первые признаки замедления. Это понизило вероятность агрессивного повышения ставок. Но потребительские цены по-прежнему растут быстрее, чем в других странах Большой семерки, поэтому рынки ожидают, что Банку Англии потребуется дальнейшее ужесточения денежно-кредитной политики после повышения ставки в четверг, чтобы укротить инфляцию.
Из 62 опрошенных Reuters экономистов ожидают, что Банк Англии повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, тогда как 20 аналитиков считают, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.
Рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в 66%, а на 50 базисных пунктов — в 33%, при этом в котировках учитывается повышение ставки к марту следующего года на 90 базисных пунктов.
"Если ставка будет повышена на 25 пунктов, то фунт может снизиться", — говорит аналитик Danske Bank Кирстен Кундби-Нильсен.
На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2856, а пара евро/фунт — по 0,8585.
Между тем Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, в отличие от Банка Англии, дают понять, что могут сделать паузу в цикле ужесточения на своих сентябрьских заседаниях, так как инфляция замедляется.
"На рынке очень рассчитывают дальнейшее повышение ключевой ставки Банка Англии, и, если эти ожидания снизятся, фунт будет падать", — говорит Кундби-Нильсен.
"Однако дальнейшее значительное повышение ставок может повредить экономике еще больше. Это палка о двух концах, и я не вижу, каким будет предпочтительный сценарий для фунта", — добавляет он.
Между тем вышедшие в понедельник данные показали, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в июне достигло 54 700, самого высокого уровня с октября 2022 года, хотя это ниже, чем в среднем до пандемии, когда оно составляло 66 000, говорят в Capital Economics.
"Учитывая то, что Банк Англии, вероятно, будет удерживать ставки на высоких уровнях до второй половины следующего года, ставки по ипотеке, вероятно, будут не падать, а оставаться без изменений", — считает Эшли Уэбб, экономист Capital Economics.
"Это говорит о том, что в предстоящие месяцы ипотечное кредитование и активность на рынке жилья будут оставаться слабыми ", — добавляет она.
Между тем сокращение ставок трейдеров на дальнейший рост фунта стало самым сильным с середины июня. На это указывают данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), опубликованные в пятницу.
https://1prime.ru/Financial_market/20230731/841241763.html