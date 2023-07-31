МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник вырос на 2,2%, закрепившись выше психологического уровня 3000 пунктов на фоне дорогой нефти и слабого рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 2,16%, до 3073,50 пункта, долларовый РТС — на 2,30%, до 1057,43 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Российский рынок акций в понедельник ощутимо вырос, сумев превысить ключевой уровень в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи благодаря дорогой нефти и ослабевшему в последние дни рублю.

"Российский рынок акций начал неделю уверенным подъемом, в пользу чего играли растущие цены на сырье при сохранении относительной слабости рубля и позитивная картина на мировых площадках", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.43 мск росла на 0,73% до 85,03 доллара за баррель сорта Brent. Курс доллара с начала лета вырос уже более чем на 10 рублей (+13%).

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги "Евромедцентра" (+17,8%). "United Medical Group планирует редомициляцию из Кипра в специальный административный район остров Октябрьский в Калининграде. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение на собрании акционеров, которое запланировано на 31 августа. Это новость поспособствовала взлету котировок компании", — считает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Также выросли акции ТМК (+12,2%), ДВМП (+11,2%), Сбербанка (+5,9%), "Газпром нефти" (+4,8%). Упали префы "Транснефти" (-1,2%), бумаги "Яндекса" (-0,4%), "М.Видео"(-1,2%), Qiwi (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи завершил торги выше уровня 3050 пунктов, на рынке сохраняются благоприятные тенденции для продолжения роста, а именно, оптимистичный настрой инвесторов на фоне отчетного периода, полагает Евгений Линчик из УК "Первая".

Техническая картина и текущий характер рыночной конъюнктуры указывают на вероятность сохранения умеренной повышательной динамики, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз на 1 августа по индексу Мосбиржи – 2990-3090 пунктов", — считает он.

Преодолев психологический уровень 3000 пунктов, индекс Мосбиржи устремился вверх еще быстрее, чем до этого, отмечает Лапшина из ФГ "Финам".

"Однако рынок все больше перегревается. Если на рынке назреет откат, то целью снижения индекса может оказаться уровень 2900 пунктов", — добавляет она.