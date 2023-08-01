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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230801/841267889.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги вторника ростом
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 92,33 рубля и 12,84 рубля, следует... ПРАЙМ, 01.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, мосбиржа, доллар, юань, рубль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 92,33 рубля и 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 73 копейки, до 92,33 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 101,18 рубля.