МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 92,33 рубля и 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Доходы Ирака от экспорта нефти превысили восемь миллиардов долларов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 73 копейки, до 92,33 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 101,18 рубля.