МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник падают ввиду роста доллара США и признаков фиксации прибыли после ралли в июле, когда инвесторы ожидали более ограниченного предложения и повышения спроса во второй половине года, передает Reuters.

Около 15.30 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 63 цента, или 0,7%, до 84,80 доллара за баррель. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent в понедельник закрылись на максимуме с 13 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 65 центов, или 0,8%, до 81,15 доллара за баррель. В понедельник котировки закрылись на максимуме с 14 апреля.

"Сегодня утром цены на нефть, находившиеся на территории перепроданности, вошли в фазу коррекции на фоне резкого роста индекса доллара", — отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины шести основных валют, вырос на 0,412%. Укрепление доллара делает нефть более дорогой для держателей других валют.

В июле добыча ОПЕК сократилась после того, как Саудовская Аравия ввела дополнительное добровольное сокращение добычи, чтобы поддержать цены. Кроме того, перебои с поставками из Нигерии также поспособствовали более ограниченному предложению, согласно опубликованному в понедельник опросу Reuters.