МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В пятницу котировки золота растут на фоне более слабых, чем ожидалось, данных США по занятости, которые спровоцировали снижение доллара и доходности казначейских облигаций. Как сообщает Reuters, это предоставило передышку драгоценному металлу, для которого текущая неделя может оказаться худшей за последние шесть недель.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле выросло на 187 000. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 200 000.

Спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1943,09 доллара за унцию, по состоянию на 13.23 по Гринвичу. Однако по итогам недели они могут потерять 1%.

Фьючерсы на золото прибавили 0,5%, до 1978,60 доллара.

"Данные США по занятости позволяют рынку надеяться на то, что ФРС, скорее всего, не будет повышать процентные ставки. В результате мы наблюдаем снижение доллара и доходности гособлигаций, что оказывает определенную поддержку ценам на золото", — рассуждает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

После выхода данных доллар упал на 0,5% против корзины основных валют, делая золото менее дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций отступила с 9-месячного максимума.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, участники рынка оценивают в 85% вероятность того, что ставки ФРС останутся без изменений по итогам заседания 19-20 сентября, тогда как до выхода данных этот показатель составлял 78%.

"Данные оказались чуть слабее, чем ожидалось, но не сильно. Именно поэтому рост цен (на золото) в пятницу оказался ограниченным… Любое снижение котировок в ближайшие две недели может стать возможностью для покупок (на рынке золота)", — добавляет Мегер.

Спот-цены на серебро повысились на 0,4%, до 23,64 доллара за унцию, а платина торговалась почти без изменений, на уровне 911,18 доллара. Оба металла могут закончить на отрицательной территории уже третью неделю подряд.

Палладий подешевел на 0,6%, до 1250,84 доллара.