2023-08-07T13:30:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230807/841319905.html
Стоимость нефти падает в ожидании стабильного предложения на рынке
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. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, пока рынки оценивают новости выходных, не ожидая перебоев в поставках сырья на рынок, свидетельствуют данные торгов и... ПРАЙМ, 07.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мировые цены на нефть, фьючерсы на нефть, brent, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, пока рынки оценивают новости выходных, не ожидая перебоев в поставках сырья на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,92%, до 85,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 82,04 доллара.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки безэкипажного плавсредства. Позднее Росморречфлот заявил, что танкер остался на плаву, а загрязнения окружающей среды нет.
"Цены обычно реагируют только тогда, когда происходят сбои", — приводит агентство Блумберг слова аналитика UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). "В настоящее время нефть продолжает поступать", — заключил эксперт.