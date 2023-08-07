МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, пока рынки оценивают новости выходных, не ожидая перебоев в поставках сырья на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Польский оператор "Дружбы" начал сварку замененного участка нефтепровода

По состоянию на 13.09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,92%, до 85,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 82,04 доллара.

В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки безэкипажного плавсредства. Позднее Росморречфлот заявил, что танкер остался на плаву, а загрязнения окружающей среды нет.

"Цены обычно реагируют только тогда, когда происходят сбои", — приводит агентство Блумберг слова аналитика UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). "В настоящее время нефть продолжает поступать", — заключил эксперт.