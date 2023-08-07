МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть на отчетной неделе продолжили расти. Настроения инвесторов улучшились на фоне решения Саудовской Аравии продлить добровольное ограничение добычи, признаков замедления инфляции и ожиданий "мягкой посадки" экономики США, передает Reuters.

На неделе 26 июля — 1 августа хедж-фонды и инвестменеджеры приобрели шесть основных фьючерсов на нефть и нефтепродукты, а также опционы в объеме 51 млн баррелей.

За пять недель с 27 июня инвестменеджеры приобрели шесть основных фьючерсов на нефть и нефтепродукты, а также опционы в объеме 280 млн баррелей, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и ICE Futures Europe.

Совокупная позиция по нефти по состоянию на 1 августа увеличилась до 563 млн баррелей (на уровне 46-го процентиля за все недели с 2013 года) против лишь 282 млн баррелей по состоянию на 27 июня.

Соотношение длинных позиций к коротким выросло до 4,31:1 (на уровне 54-го процентиля) с 1,95:1 (на уровне 10-го процентиля) пятью неделями ранее.

На отчетной неделе наблюдался значительный рост числа длинных позиций (+37 млн баррелей) и сокращение числа коротких позиций (-14 млн баррелей).

В конце июня на рынке наблюдались крайне пессимистичные настроения. Между тем настроения инвесторов улучшились после того, как Саудовская Аравия и страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи. Кроме того, надежды на то, что замедление инфляции позволит центральным банкам завершить цикл повышения процентных ставок, также поспособствовали росту цен на нефть.

Если сокращение добычи Саудовской Аравии и России будет реализовано в полном объеме, предложение в период с июля по сентябрь сократится на 115 млн баррелей.

Трейдеры ожидают, что дополнительное сокращение добычи наряду с признаками достижения процентными ставками максимумов ограничат рост запасов нефти в последние четыре месяца года и могут даже привести к опустошению запасов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent за пять недель по 1 августа выросли почти на 13 долларов за баррель (18%), так как теперь ожидается дефицит, а не избыток предложения.

Хотя запасы нефти по-прежнему превышают долгосрочное среднее значение, запасы топлива, в особенности, дизельного и средних дистиллятов, находятся намного ниже среднего показателя.

Результатом стало устойчивое наращивание позиций по контрактам на нефтепродукты. Инвестменеджеры полагают, что любое ускорение роста в США и других ключевых мировых экономиках быстро приведет к дефициту нефтепродуктов.

На минувшей неделе инвестменеджеры покупали европейский газойль (+20 млн баррелей), нефть Brent (+19 млн баррелей), бензин США (+6 млн баррелей), дизель США (+4 млн баррелей), контракты на нефть WTI на NYMEX и ICE (+3 млн баррелей).

Совокупные позиции по бензину США (на уровне 82-го процентиля), дизелю США (на уровне 77-го процентиля) и европейского газойля (на уровне 67-го процентиля) существенно превышают 10-летнее среднее значение — участники рынка ждут дефицита предложения нефтепродуктов в будущем.

Напротив, инвестменеджеры продавали фьючерсы и опционы на природный газ США в условиях спада надежд на быстрое истощение избытка запасов.

Хедж-фонды и другие инвестменеджеры за семь дней по 1 августа продали в целом 307 млрд кубических футов природного газа.

Совокупная чистая длинная позиция уменьшилась до 415 млрд кубических фунтов (на уровне 41-го процентиля) с 723 млрд кубических футов (на уровне 47-го процентиля) 25 июля. Это ее минимальное значение за пять недель.

Добыча газа в США продолжает расти, достигнув рекордного уровня в мае 2023 года. События на Украине во 2-м и 3-м кварталах 2022 года привели к значительному росту цен на нефть и газ, что, с некоторой задержкой, отразилось и на показателях добычи.

Запасы рабочего газа в ПХГ по состоянию на 28 июля были на 222 млрд кубических футов (+8% или +0,67 стандартного отклонения) выше предыдущего 10-летнего среднего сезонного значения.

Избыток запасов незначительно сократился по сравнению с зафиксированным в конце июня максимумом, +299 млрд кубических футов (+12% или +0,81 стандартного отклонения).

Реальные цены на природный газа находятся лишь на уровне 6-го процентиля за все месяцы с 1990 года, поэтому баланс рисков сдвинут в сторону повышения. Многие инвесторы склонны принять более "бычью" тактику.

Однако избыток, по-видимому, уменьшается медленно, поэтому имел место некоторый откат вслед за последовательным наращиванием позиций в предыдущие недели.