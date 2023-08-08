МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото находятся под давлением ввиду небольшого укрепления доллара. На этой неделе инвесторы ждут данных США по инфляции, чтобы оценить перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 06.45 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1933,24 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,1%, до 1967,90 доллара за унцию.

Доллар растет против корзины других основных валют, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

"На этой неделе основным драйвером на рынке будут данные США по инфляции, — отметил Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities. — Индекс потребительских цен (CPI), особенно базовый (Core CPI), все еще может вызвать озабоченность ФРС. Рынок уже знает о снижении потребительской инфляции, однако любое повышение (ценового давления) в данных может спровоцировать новое давление на золото в краткосрочной перспективе".

Индекс CPI будет опубликован в четверг, и, если его рост превзойдет прогнозы, это увеличит вероятность очередного повышения процентных ставок на заседании центрального банка США в сентябре. Увеличение стоимости заимствований обычно приводит к росту доходности гособлигаций и альтернативных издержек владения золотом, которое не приносит гарантированного дохода.

Цены на золото находятся под давлением второй день подряд после того, как одна из управляющих ФРС Мишель Боумен просигнализировала о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для замедления инфляции до целевого уровня 2%.

Кроме того, рынки оценивают данные КНР по внешней торговле, согласно которым снижение импорта и экспорта в июле существенно превзошло ожидания. Это создает угрозу для дальнейшего роста китайской экономики.

Между тем золотой биржевой фонд SPDR Gold Trust зафиксировал отток металла на 0,3% в понедельник.

Спот-цены на серебро колебались почти без изменений, на отметке 23,15 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 916,47 доллара за унцию, а палладий потерял в цене 0,2% и опустился до 1237,38 доллара за унцию.