МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник падают после выхода данных, указавших на намного более сильное, чем ожидалось, снижение китайского импорта и экспорта. Эти данные сигнализируют о слабом экономическом росте в стране, являющейся крупнейшим импортером нефти в мире. Между тем потенциал снижения котировок сдерживается ожиданиями ограниченного предложения, сообщает Reuters.

Около 06.41 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 29 центов, или 0,34%, до 85,05 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 25 центов, или 0,31%, до 81,69 доллара за баррель.

Импорт нефти в Китай в июле составил 43,69 млн тонн, или 10,29 млн баррелей в день, согласно опубликованным во вторник данным Главного таможенного управления. Показатель снизился на 18,8% по сравнению с июнем, однако вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем совокупный импорт в Китай сократился на 12,4%, а экспорт — на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы снижения экспорта оказались самыми высокими с февраля 2020 года и превысили ожидания аналитиков.

Несмотря на слабые данные Китая, некоторые аналитики по-прежнему позитивно оценивают перспективы спроса на топливо в Китае в период с августа по начало октября, так как объемы переработки нефти остаются высокими.

Сейчас наблюдается пик сезона строительства в Китае. Ожидаемое в сентябре повышение производственной активности и потребление бензина, вероятно, получат поддержку на фоне увеличения спроса на путешествия, отметил Леон Ли, аналитик CMC Markets. Ожидается, что после октября спрос будет постепенно снижаться, добавил он.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком нефти, решила продлить дополнительное добровольное сокращение добычи до конца сентября. В королевстве добавили, что могут продлить или увеличить сокращение добычи и после сентября.

Россия сообщила, что сократит экспорт нефти в сентябре на 300 000 баррелей в день.

"Решение Саудовской Аравии продлить сокращение добычи на сентябрь, несмотря на рост цен на нефть Brent выше 80 долларов за баррель, говорит о том, что королевство стремится к росту цен выше этой отметки", — отметил Вивек Дхар из Commonwealth Bank of Australia.

Инвесторы также ожидают выхода данных США по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно опубликованному в понедельник опросу Reuters, запасы нефти сократились на 200 000 баррелей, а запасы бензина выросли на 200 000 баррелей.