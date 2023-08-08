МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото находятся под давлением ввиду укрепления доллара. На этой неделе будут представлены данные США по инфляции, которые позволят оценить перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 09.39 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1934,02 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,1%, до 1968,90 доллара за унцию.

"Слабые данные по внешней торговле Китая заставили участников рынка воздерживаться от риска. Сегодня выбор делается в пользу доллара, и это оказывает давление на золото", — отмечает Рассел Шор, аналитик из FXCM.

Доллар укрепился на 0,4%. Впрочем, золото получило поддержку ввиду отката доходностей 10-летних казначейских облигаций с достигнутых в пятницу максимумов.

"Цены на золото остаются под давлением вследствие роста доходности казначейских облигаций в последнее время и на фоне заявлений Мишель Боуман из ФРС о том, что могут потребоваться новые повышения ставок", — полагает глава сырьевых стратегий Saxo Bank Оле Хансен.

Накануне одна из управляющих ФРС Мишель Боуман просигнализировала о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для замедления инфляции до целевого уровня 2%. Ранее глава ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс предположил, что снижение ставок может начаться в следующем году.

Серебро подешевело на 0,1%, до 23,13 доллара за унцию, платина — на 0,8%, до 912,28 доллара, палладий — на 2%, до 1 213,84 доллара.