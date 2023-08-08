МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае в июле снизились второй месяц подряд: ни скидки, ни господдержка не смогли убедить потребителей в необходимости покупать машины на фоне слабеющей экономики и длительного спада на рынке жилой недвижимости, пишет Reuters.

Продажи автомобилей в июле составили 1,79 млн единиц, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Ассоциации производителей пассажирских автомобилей Китая (CPCA). При этом продажи снижаются второй месяц подряд — в июне они сократились на 2,9%.

Тем не менее за первые семь месяцев этого года общий показатель продаж вырос на 1,7% — до 11,44 млн единиц.

На фоне замедляющегося роста внутри страны китайские автопроизводители продолжают рассчитывать на зарубежные рынки: экспорт в июле подскочил на 63% к предыдущему году после роста на 56% месяцем ранее.

Согласно CPCA, Tesla в июле экспортировала 32 862 автомобиля, произведенных в Китае.

Конкуренция на крупнейшем в мире рынке автомобилей обостряется, поскольку производители, сталкиваясь с ослаблением спроса, стали активнее конкурировать по ценам.

Снижение цен, инициированное Tesla в начале этого года, было подхвачено более чем 40 китайскими брендами и пока не демонстрирует признаков замедления. В июле к очередной волне снижения цен присоединились General Motors и Volkswagen.

Как ожидается, автопроизводители будут и дальше предлагать скидки в определенных сегментах, а некоторые из них, возможно, начнут снижать цены еще активнее, считает глава CPCA Цуй Дуншу.

Автомобили на новых источниках энергии, интерес к которым в значительной степени обеспечивал рост продаж автомобилей в Китае, теперь продаются уже не так хорошо, как было еще недавно.

Продажи в этой категории, которая включает в себя электромобили с батареей и заряжаемые гибриды, в июле выросли на 31,9% к прошлому году, причем на их долю пришлось 35,8% от всех продаж. Однако по сравнению с июнем эти продажи снизились на 3,6%.

Tesla в июле продала в Китае 31 423 автомобиля. При этом, согласно подсчетам Reuters, основанным на данных CPCA, доля Tesla на рынке электромобилей этой страны сократилась до наиболее низкого уровня за последние девять месяцев.