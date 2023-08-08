МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Доллар США во вторник укрепился против большинства валют, получив поддержку в качестве валюты-убежища, сообщило агентство Reuters. Не оправдавшие прогнозов данные по внешней торговле Китая спровоцировали снижение юаня, а также австралийского и новозеландского долларов. Чувствительные к риску европейские валюты тоже снизились на ухудшении перспектив мировой экономики.

Индекс доллара США вырос на 0,6%, до 102,69, еще больше удалившись от недельного минимума, достигнутого в пятницу после выхода данных, указавших на охлаждение американского рынка труда, который, тем не менее, сохранял устойчивость. Доллар нацелился на максимальный дневной рост за примерно две недели.

Согласно вышедшим во вторник данным, экспорт из Китая в июле сократился на 14,5% по сравнению с июлем прошлого года, а импорт в страну упал на 12,4%, причем сокращение в обоих случаях было более существенным, чем ожидали рынки. Этот отчет стал еще одним сигналом о слабости восстановления китайской экономики и подавленности мирового спроса.

"Присутствует элемент бегства от рисков, — говорит Брэд Бехтель, глава валютного департамента Jefferies в Нью-Йорке. — Очевидно, последние данные были не очень хорошими, и показатели экспорта во многих странах Азии крайне слабы".

"Мы однозначно находимся в ситуации, которая благоприятна для доллара, поскольку фундаментальные данные у США лучше, чем у остальных стран, — отмечает он. — В целом нынешние условия могут обеспечить доллару устойчивый рост".

Пара доллар США/оффшорный юань ранее во вторник поднималась до пятинедельного максимума 7,2514. На момент написания статьи оффшорный юань торговался с понижением на 0,6%, по 7,246 юаня за доллар. Континентальный юань опускался до трехнедельного минимума против доллара на отметке 7,2225 юаня за доллар.

Пара австралийский доллар/доллар США достигала отметки 0,6497, минимума с 1 июня. На момент написания статьи пара торговалась с понижением на 0,9%, по 0,6510. Пара новозеландский доллар/доллар США опускалась до двухмесячного минимума 0,6035, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 1,0%, по 0,6041.

В начале азиатской сессии движение валют было минимальным, однако доллар США продолжил восхождение на торгах в Европе и Северной Америке, чему способствовала потеря инвесторами склонности к риску и падение котировок на Уолл-стрит.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,5%, до 1,2718, после выхода данных, показавших, что рост розничных продаж в Великобритании замедлился до минимума за 11 месяцев.

Пара евро/доллар США ослабла на 0,5%, до 1,0949. Чувствительные к риску шведская и норвежская кроны тоже снизились против американской валюты.

"У шведской и норвежской крон было несколько неплохих сессий, когда они получали поддержку со стороны позитивного отношения инвесторов к риску, но теперь они отступают на фоне противоположных настроений", — говорит Йенс Педерсен из Danske Bank.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,4%, до 143,095. Вышедшие во вторник данные показали, что реальные зарплаты в Японии в июне падали 15-й месяц подряд на фоне неуклонного роста цен. При этом номинальный рост зарплат продолжался за счет высокооплачиваемых работников, а также усугубления дефицита предложения на рынке труда.

Теперь рынки будут ждать отчета по инфляции в США, который выйдет в четверг. Ожидается, что годовой рост базовых потребительских цен в июле составил 4,8%.

В среду выйдет июльский отчет по инфляции в Китае, в котором трейдеры ожидают увидеть новые признаки дефляции.