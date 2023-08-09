МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в среду отскочили от 30-дневных минимумов, достигнутых в ходе сессии вторника. Доллар США и доходность казначейских облигаций снизились в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI), который может повлиять на перспективы процентных ставок, сообщает Reuters.

Около 06.44 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1930,37 доллара за унцию. Во вторник котировки упали до минимума с 10 июля 1922 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1964,50 доллара за унцию.

"По нашему мнению, для устойчивого роста цен на золото участникам рынка необходимо получить большую определенность относительно снижения процентных ставок в 2024 году", — отметил Баден Мур из National Australia Bank.

"Мы по-прежнему с осторожностью оцениваем перспективы котировок, поскольку снижение процентных ставок ФРС может быть отложено", — добавил он. По словам Мура, в центре внимания рынка находятся данные по первичным заявкам на пособие по безработице и данные ISM, а также ожидаемое стимулирование экономики Китая.

Согласно опубликованным в среду данным Китая, индекс потребительских цен в июле снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторая по величине экономика пытается поддержать спрос, и участники рынка все больше ожидают мер стимулирования экономики Китая.

Цены на золото, обычно используемое для хеджирования экономических рисков, также получают поддержку на фоне опасений относительно состояния экономии США после того, как агентство Moody's понизило кредитные рейтинги нескольких банков.

Доходность долгосрочных облигаций США снизилась, что сделало золото, не приносящее гарантированного дохода, более привлекательным для инвесторов. Индекс доллара также отступил от максимума вторника и снизился на 0,2%.

"Поскольку приток средств в активы-убежища незначительный, рост цен на золото может произойти на фоне снижения доллара", — отметил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Спот-цены на серебро подскочили на 0,7%, до 22,91 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,7%, до 906,46 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,5%, до 1226,03 доллара за унцию.