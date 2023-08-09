МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. По итогам торгов в США во вторник фьючерсы на сою и кукурузу выросли, компенсировав понесенные ранее в ходе сессии потери. Как сообщает Reuters, инвесторы закрывали короткие позиции в преддверии публикации в пятницу прогнозов Минсельхоза США.

Пшеница подешевела по итогам торгов во вторник на фоне опасений в отношении слабости экспортного спроса. К тому же, несмотря на опасения по поводу безопасности судоходства на Черном море, в рамках очередного тендера Египет приобрел российскую пшеницу.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT понизились по итогам торгов на 1 1/4 цента, до 6,56 1/4 доллара за бушель.

Во вторник египетская госкомпания по закупкам сырьевых товаров (GASC) сообщила о приобретении 235 тыс тонн российской пшеницы в рамках международного тендера. В том числе 175 тыс тонн будет поставлено в период 15-30 сентября, 60 тыс тонн — 1-15 октября.

Ноябрьские фьючерсы на сою выросли в цене на 4 цента, до 13,06 доллара за бушель, декабрьские фьючерсы на кукурузу — на 3 цента, до 4,98 3/4 доллара за бушель.

После падения котировок сои в понедельник до минимальной отметки с 30 июня следовало ждать технического восстановления, указывают трейдеры. Фьючерсы на кукурузу дешевели по итогам девяти из предыдущих десяти сессий.

Пространство для роста котировок во вторник было ограничено прогнозами более прохладной и дождливой погоды на американском Среднем Западе за следующей неделе — такая погода улучшает перспективы на урожай и для сои, и для кукурузы.

"Погодные условия на Среднем Западе по-прежнему выглядят благоприятными для кукурузы и сои; умеренные температуры уменьшают потребность посевов во влаге", — отмечает Арлан Судерман из StoneX.

Опубликованные в понедельник Минсельхозом США оценки состояния посевов сои и кукурузы оказались более позитивными, чем ожидалось. Напротив, оценка состояния посевов яровой пшеницы была пересмотрена в сторону понижения.