МОСКВА, 9 авг —ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций немного замедлил рост во второй половине дня, несмотря на позитивный внешний фон и дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.45 мск растет на 0,6% — до 3103,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 999,89 пункта. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался на 1,13%, до 3120,25 пункта, РТС — на 1,2%, до 1011,76 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,93% — до 86,97 доллара за баррель.

"Сегодня российский рынок открылся вверх, но после непродолжительной консолидации стал сдавать позиции. При этом внешний фон остается достаточно позитивным благодаря поступательному росту нефтяных цен, обновивших максимум с января. Дополнительную поддержку индексу Мосбиржи оказывает ослабление рубля", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста к 14.45 мск оказались акции ФСК "Россети" (+2,99%), "Русснефти" (+2,82%), "Русгидро" (+1,61%), расписки Globaltrans (+1,52%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,05%).

"Расписки Globaltrans поддержала статистика РЖД, отразившая увеличение объема контейнерных перевозок на 15,1% в годовом выражении, до 618,3 тысячи ДФЭ, за июль текущего года и на 12,6% год к году, до 4,19 миллиона ДФЭ, за первое полугодие. Эта статистика дает основание прогнозировать рост выручки компании", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Сильнее всего снижаются акции НМТП (-3,84%), ДВМП (-1,46%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-1,32%), акции "Совкомфлота" (-1,18%) и расписки "Русагро" (-1,13%).

При этом бумаги Сбербанка не реагируют на сообщение кредитной организации о чистой прибыли по РСБУ за июль в объеме 130,4 миллиарда рублей, а за семь месяцев — 858,2 миллиарда рублей. Обыкновенные акции банка снижаются на 0,11%, привилегированные — на 0,04%.

ПРОГНОЗЫ

"Если драйверы роста российского рынка не усилятся, он может перейти к консолидации в диапазоне 3000–3120 пунктов по индексу Мосбиржи. Эта динамика способна сохраняться по меньшей мере на краткосрочном горизонте до появления сильных внутренних или внешних сигналов", — считает Бабин.

Алексей Калачев из "Финама" полагает, что в отсутствие негативных новостей российский рынок акций завершит торги среды ростом.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 9 августа: диапазон 2960–3160 пунктов, актуальный коридор для РТС: 980–1025 пунктов", — заключает Чернов.