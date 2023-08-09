МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Котировки кукурузы и сои на CBOT повышаются вторую сессию подряд. Как сообщает Reuters, прогнозы Минсельхоза США поспособствовали корректировке позиций после падения цен к многонедельным минимумам на фоне улучшения погоды на Среднем Западе.

Цены на пшеницу снизились вторую сессию подряд, так как опасения относительно перебоев с поставками по Черному морю ослабли после продажи российской пшеницы Египту и сообщений о том, что Индия задействует часть запасов, чтобы ограничить рост цен.

Около 12.23 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT подорожали на 0,3%, до 5,00 долларов за бушель, а соя прибавила 0,6%, до 13,13 3/4 доллара за бушель.

Ранее на этой неделе цены на кукурузу упали к 3-недельному минимуму, а котировки сои достигли 30-дневного минимума.

Теперь внимание трейдеров переключилось на ежемесячные Оценки мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США, публикация которых намечена на пятницу. Этот отчет будет содержать новые прогнозы урожая.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидают, что Минсельхоз США понизит оценки урожая кукурузы и сои в этом году.

Ранее этим летом засуха и жаркая погода оказывали неблагоприятное влияние на посевы. Между тем дожди и менее высокие температуры воздуха, наблюдающиеся с июля, благоприятно сказались на посевах.

"Трейдеры корректируют позиции в ожидании ежемесячного отчета Минсельхоза США, который выйдет позже на этой неделе, после снижения котировок, наблюдавшегося в последние дни", — отметили в Agritel.

Цены на кукурузу и сою получили некоторую поддержку со стороны снижения доллара США и повышения цен на нефть.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,3%, до 6,48 доллара за бушель.

Во вторник египетская госкомпания по закупкам сырьевых товаров (GASC) сообщила о приобретении 235 тыс тонн российской пшеницы в рамках международного тендера.

Эта покупка ослабила опасения относительно перебоев с поставками по Черному морю.

Между тем в Индии в среду заявили, что реализуют до 5 млн тонн пшеницы из запасов в рамках борьбы с повышением цен.

Трейдеры наблюдают за тем, будет ли Индия импортировать пшеницу после того, как на прошлой неделе в стране сообщили, что рассматривают возможность снижения импортных пошлин.