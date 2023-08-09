МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доллар США в среду сдал позиции, так как последние данные показали, что в прошлом месяце экономика Китая вступила в период дефляции. Такое развитие событий повысило вероятность дополнительных мер стимулирования со стороны китайских властей и привлекло инвесторов к рискованным активам, сообщает Reuters.

Продажи доллара китайскими государственными банками помогли юаню вырасти с минимума за один месяц, говорят дилеры. Народный банк Китая перед открытием рынка установил срединный курс национальной валюты на уровне 7,1588 юаня за доллар, что оказалось выше прогнозов и стало сигналом о неудовлетворенности властей падением юаня.

Индекс доллара снизился на 0,2%, до 102,30, развернувшись вниз после роста во вторник.

Пара евро/доллар укрепилась на 0,2%, до 1,0978, а пара фунт/доллар упала до 1,2735.

Европейские рынки получили некоторую передышку после падения фондовых индексов днем ранее, когда правительство Италии неожиданно объявило о налоге на прибыль банков в размере 40%.

Впоследствии Министерство финансов уточнило, что эта одноразовая мера, которая нацелена на рост прибыли, связанный с повышением процентных ставок, и налог составит не более 0,1% от общих активов банков. Но первоначальное решение вызвало падение акций крупных банков еврозоны на 3,5%.

Вышедшие в среду данные Китая указали на первое более чем за два года снижение потребительских цен. Вместо того чтобы вызвать ослабление склонности инвесторов к риску и спрос на доллар, эти данные усилили ожидания того, что правительство Китая примет меры поддержки экономики.

"Стремление инвесторов избегать рисков снизилось достаточно, чтобы сдержать рост доллара на фоне покупок активов-убежищ. Кроме того, рост доллара на этой неделе вызвал фиксацию прибыли перед завтрашним отчетом по инфляции (в США)", — говорит Джо Манимбо, старший валютный стратег-аналитик Convera.

"Надежды на такое замедление экономики Китая, которое заставит Пекин нарастить меры стимулирования, а также решение правительства Италии ограничить налог на сверхприбыль способствовали улучшению настроя на рынках", — добавляет он.

Данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг, занимают центральное место в рассуждениях рынка по поводу траектории денежно-кредитной политики ФРС.

Для инвесторов они, очевидно, важнее, чем снижение ценового давления в Китае, говорит Крис Шиклуна, аналитик Daiwa Capital Markets.

"Действительно, ФРС, ЕЦБ и Банк Англии обеспокоены ценами на услуги, а также дефицитом ресурсов на рынке труда, и ситуация там не будет меняться из-за того, что происходит в Китае", — отмечает он.

До начала текущей сессии со стороны некоторых руководителей ФРС поступили сигналы о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. В частности, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер предположил во вторник, что процентные ставки уже находятся на достаточно высоком уровне, подтвердив мнение, ранее высказанное его коллегой из Атланты Рафаэлем Бостиком.

При этом среди руководителей центрального банка нет единства по вопросу дальнейших перспектив. В понедельник член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман назвала дальнейшее повышение ставок вероятным.

Согласно котировкам денежного рынка, большинство трейдеров не ожидают изменения денежно-кредитной политики ФРС на сентябрьском заседании, считая, что вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов составляет лишь 13,5%.