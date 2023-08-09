МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду обновили максимумы, и котировки нефти Brent достигли самого высокого уровня с января, сообщило агентство Reuters. Этому способствовало резкое сокращение запасов топлива в США, которое немного нивелировало опасения относительно слабости спроса в Китае.

Около 15.06 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1 доллар, или 1,2%, до 87,17 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии контракты достигли 87,65 доллара за баррель, максимума с 27 января.

Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,13 доллара, или 1,4%, до 84,03 доллара за баррель, ранее поднявшись до 84,65 доллара, самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Запасы бензина в США на отчетной неделе сократились на 2,7 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов, в том числе дизеля и печного топлива, упали на 1,7 млн баррелей. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Минэнерго США. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что показатели останутся почти без изменений.

"Мы наблюдаем резкий рост спроса на бензин. Это усугубляет опасения относительно дефицита запасов бензина, которые остаются ниже среднего значения", — сказал Фил Флинн из Price Futures Group.

Участники рынка преимущественно проигнорировали более сильный, чем ожидалось, рост коммерческих запасов нефти в США на 5,85 млн баррелей. Неделей ранее запасы продемонстрировали рекордное падение.

Снижение запасов топлива в США немного поумерило опасения относительно перспектив спроса, вызванные представленными во вторник данными Китая. Согласно этим данным, импорт нефти в Китай в июле упал на 18,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до самых низких темпов с января.