МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть восстановили утраченные ранее позиции и поднялись до многомесячных максимумов. Как сообщает Reuters, опасения по поводу возможной нехватки предложения и сомнения в устойчивости спроса на топливо оказали влияние на котировки. Участники рынка ожидают публикации ключевых данных США по инфляции.

В 06.27 по Гринвичу фьючерсы на Brent торговались с повышением на 26 центов, или 0,3%, по 87,81 доллара за баррель, что является максимумом с 23 января.

Фьючерсы на WTI выросли в цене на 25 центов, или 0,3%, по 84,65 доллара за баррель, это максимум с ноября 2022 года.

Котировки растут на опасениях по поводу возможного ограничения предложения. Усиление российско-украинского конфликта в Причерноморье может негативно отразиться на экспорте нефти из РФ. Кроме того, в котировках учитывается продление добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.

"В последние недели нефтяной рынок старался игнорировать слабые экономические данные Китая. Вместо этого участники предпочитали фокусировать внимание на сокращении добычи саудовской нефти и российского экспорта, продолжая под этим предлогом закрывать короткие позиции", — рассуждает Йип Джун Ронг, аналитик IG.

Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до конца сентября. Тем временем Россия заявила, что в сентябре сократит экспорт нефти на 300 000 баррелей в день.

Позднее в четверг будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) США, который может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Предполагается, что годовая инфляция в США немного ускорилась в июле, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,2%, так же, как в июне.

"Позднее в четверг все внимание инвесторов будет приковано к данным США по инфляции, которые, возможно, будут свидетельствовать о небольшом ее ускорении. Если эти прогнозы верны, то усилятся опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок", — считает Приянка Сахдева, старший аналитик Phillip Nova.

"Инвесторы нервничают, поскольку любое усиление инфляционного давления в США предоставит ФРС больше пространства для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что негативно отразится на потреблении нефти в долгосрочной перспективе", — добавляет она.

Между тем в среду Управление энергетической информации (EIA) опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,9 млн баррелей, до 445,6 млн баррелей. Это ограничило потенциал ралли котировок. Опрошенные Reuters аналитики предполагали рост запасов лишь на 0,6 млн баррелей.

Согласно ведомству, экспорт американской нефти на прошлой неделе сократился на 2,9 млн баррелей в день, до 2,36 млн баррелей в день. Это самое сильное снижение за всю историю наблюдений. Впрочем, экспорт, скорее всего, восстановится, учитывая ценовой спрэд между нефтью WTI и Brent, считает Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Между тем в среду вышли данные Китая, согласно которым индекс потребительских цен (CPI) в июле снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индекс цен производителей (PPI) в июле продолжил ослабевать. Это усилило опасения по поводу перспектив спроса в КНР.

В четверг стало известно, что Chevron и Woodside Energy Group ведут переговоры с профсоюзами, которые угрожают забастовками на объектах газовой инфраструктуры Австралии, на долю которых приходится около 10% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Сомнения в устойчивости поставок СПГ толкнули цены на газ в Европе в район 2-месячного максимума в среду, а также улучшили перспективы спроса на дизель в качестве альтернативного топлива.