МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цены на золото снизились во вторник в Азии, так как доллар США укрепился вслед за доходностью казначейских облигаций, сообщило агентство Reuters. Кроме того, давление на котировки оказывают опасения относительно перспектив экономики Китая. В центре внимания рынка находятся данные США по розничным продажам, которые позволят оценить влияние повышения ставок на расходы потребителей.

По состоянию на 06.18 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,2%, до 1904,50 доллара за унцию. Золото торгуется вблизи достигнутого в понедельник самого низкого уровня за полтора месяца. Фьючерсы на золото на COMEX ослабли на 0,4%, до 1937 долларов.

В рамках падения котировки золота достигли уровня перепроданности, и это сигнализирует о высоком риске закрытия коротких позиций, полагает Келвин Вонг, старший рыночный стратег-аналитик OANDA.

Доллар США торгуется вблизи более чем 30-дневного максимума на фоне опасений относительно перспектив экономики Китая, и это делает золото менее доступным для держателей иных валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового максимума с ноября 2022 года, что увеличивает альтернативные издержки владения золотом.

Центральный банк Китая во вторник неожиданно снизил ключевую процентную ставку. Темпы роста розничных продаж и промышленного производства во второй по величине экономике мира замедлились и оказались ниже прогнозов.

Цены на золото снизились, так как доллар США и доходность казначейских облигаций повысились. Участники рынка размышляют над тем, какие меры могут предпринять регуляторы КНР для нивелирования растущих рисков в финансовой сфере и секторе недвижимости. Об этом говорится в аналитической записке NAB Commodities Research.

В фокусе внимания рынка находятся данные США по розничным продажам, которые будут опубликованы позднее во вторник.

Если показатель окажется выше прогнозов, то понижательное давление на золото возрастет на фоне еще одного доказательства устойчивости экономики США. Сильные розничные продажи могут позволить Федеральной резервной системе (ФРС) удерживать процентные ставки на высоких уровнях в течение более длительного времени, добавил Вонг.

Объем золота, находящийся в держании биржевого фонда SPDR Gold Trust, в понедельник упал к минимуму с конца января 2020 года.

Серебро на рынке спот торговалось без изменений, по 22,62 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1%, до 900,83 доллара. Палладий снизился в цене на 0,6%, до 1262,34 доллара.