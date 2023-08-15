МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу и сою в Чикаго во вторник снижаются, так как еженедельные данные Минсельхоза США свидетельствовали о более благоприятном состоянии посевов этих культур, чем ожидалось, сообщает Reuters.

Котировки пшеницы падают третью сессию подряд.

По состоянию на 11.02 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT потеряли 0,5%, до 13,19 1/2 доллара за бушель. Кукуруза подешевела на 0,9%, до 4,83 1/4 доллара за бушель. Пшеница упала в цене на 1,1%, до 6,09 1/4 доллара за бушель.

Представленный в понедельник ежедневный отчет Минсельхоза США свидетельствовал о том, что состояние посевов сои и кукурузы улучшилось на предыдущей неделе сильнее, чем ожидали аналитики.

Согласно представленному отчету, 59% посевов кукурузы на отчетной неделе находилось в "хорошем" или "превосходном" состоянии против 57% неделей ранее. Средний прогноз 11 аналитиков, опрошенных Reuters, предполагал повышение показателя на 1 процентный пункт.

В "хорошем" или "превосходном" состоянии также находилось 59% посевов сои, тогда как неделей ранее этот показатель составил 54%.

Прошедшие в последние несколько недель осадки поумерили засуху на Среднем Западе США.

"Как ожидается, погодные условия будут оставаться благоприятными для посевов кукурузы и сои четвертую неделю подряд", — сказал один из брокеров, добавив, что невысокие запасы старого урожая могут ограничить пространство для дальнейшего падения котировок.

В AgRural в понедельник сообщили, что по состоянию на 10 августа второй урожай кукурузы в Бразилии собран на 71%, что на 7 процентных пунктов выше показателя предыдущей недели.

По словам дилеров, несмотря на перебои с поставками из Украины, предложение пшеницы на мировом рынке остается обильным благодаря сильным темпам экспорта из России.