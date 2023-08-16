МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в среду остаются почти без изменений после падения ниже ключевой поддержки 1900 долларов за унцию в среду впервые за полтора месяца. Доходность казначейских облигаций выросла на прогнозах, что Федеральная резервная система еще не завершила цикл повышения процентных ставок.

Около 05.46 по Гринвичу спот-цены на золото оставались на 1903,50 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX торговались по 1935,60 доллара за унцию.

"Цены на золото в последнее время находятся под давлением на фоне сильного роста реальных процентных ставок и укрепления доллара, которое делает этот драгоценный металл менее привлекательным для инвесторов", — отметил Йип Джун Ронг из IG.

Объем золота в держании биржевого фонда SPDR Gold Trust продолжил снижаться и достиг минимума с января 2020 года. С конца июля не сообщалось о притоке средств в этот биржевой фонд.

"Экономические данные США говорят в пользу длительного сохранения высоких процентных ставок (ФРС). Опубликованные накануне данные по розничным продажам ослабили опасения относительно рецессии и могут сдержать приток средств в активы-убежища", — добавил Джун Ронг.

Во вторник цены на золото упали к минимуму с конца июня 1895,50 доллара за унцию, а доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила к почти 10-месячному максимуму.

"Цены на золото пережили одно краткосрочное падение ниже отметки 1900 долларов, как и в конце июня. На этом ключевом с точки зрения теханализа и психологии уровне появились покупатели", — отметил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Если спрос на доллар останется высоким, а котировки золота закрепятся ниже 1900 долларов за унцию, может произойти более сильное падение цен, добавил Уотерер.

Инвесторы ожидают публикации протоколов июльского заседания ФРС, которая состоится позже в среду.

Спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 22,61 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1%, до 887,29 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,2%, до 1237,45 доллара за унцию.