МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В среду котировки золота растут на фоне ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций. Рынок восстанавливается после падения ниже ключевого уровня 1900 долларов во вторник на фоне сильных экономических данных США, передает Reuters.

Кроме того, трейдеры корректируют позиции перед публикацией протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут пролить свет на перспективы процентных ставок. Кроме того, позднее в среду выйдут данные США по числу закладок новых домов и промышленному производству.

Около 09.46 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1905,25 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1936,60 доллара за унцию.

Золото получает краткосрочную поддержку на фоне ослабления доллара, в то время как британский фунт укрепился после выхода данных, которые свидетельствовали об устойчиво высокой базовой инфляции в Великобритании в июле, отметила аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.

Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари во вторник сказал, что хотя центральный банк США достиг некоторого прогресса в борьбе с высокой инфляцией, возможно, все еще нужно будет повысить ставки еще для завершения этой работы.

"Основным фактором, ограничивающим потенциал снижения цен на золото, является неуверенность в устойчивости мировой экономики. Причем недавние данные Китая усиливают негативные настроения", — отметил Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.

Спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 22,70 доллара за унцию, платина выросла на 0,1%, до 888,83 доллара за унцию, а палладий упал на 0,25%, до 1231,99 доллара за унцию.