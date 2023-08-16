МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть остаются практически неизменными на торгах в среду. Опасения относительно состояния экономики Китая компенсируют влияние данных, указавших на сокращение коммерческих запасов нефти в США, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 10 центов, до 84,99 доллара за баррель, на 13.25 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2 цента, до 81,01 доллара за баррель.

На предыдущей сессии котировки нефти Brent и WTI упали в цене более чем на 1%, до минимальных отметок с 8 августа.

На заседании Госсовета КНР в среду было объявлено, что правительство продолжит реализацию мер, направленных на стимулирование потребления и капиталовложений. Однако никаких деталей представлено не было.

Страны ОПЕК+ и МЭА рассчитывают на то, что именно Китай обеспечит рост спроса на нефть в ближайшие месяцы.

Хотя разочаровывающие макроэкономические данные Китая позволяют инвесторам придерживаться более осторожной тактики, признаков уменьшения дефицита на мировом рынке нефти нет, отмечает аналитик PVM Тамас Варга, ссылаясь на последние данные Американского института нефти (API). Согласно этим данным, сокращение запасов нефти на отчетной неделе достигло 6,2 млн баррелей, в то время как аналитики ждали их уменьшения лишь на 2,3 млн баррелей.

Позднее в среду будут опубликованы данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по коммерческим запасам нефти.

Инвесторы также ждут публикации протоколов июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) СЩА, которые могут прояснить перспективы ключевых процентных ставок.