МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Активность частных инвесторов на рынке акций Московской биржи во вторник снизилась: сделки совершали более 1,1 миллиона человек после исторического рекорда понедельника, когда показатель превысил 1,5 миллиона, рассказали в пресс-службе Московской биржи. Российский рынок акций снижается на 2,5 процента на фоне решения ЦБ

"15 августа 2023 года сделки на Московской бирже совершали более 1,1 миллиона человек. Объем торгов на рынке акций 15 августа составил 163 миллиарда рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов – 68%, доля вечерней сессии – 9,7%", — говорится в сообщении.

Между тем, в понедельник сделки совершали более 1,5 миллиона человек, а объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 миллиардов рублей. На долю акций, входящих в расчет индекса Мосбиржи в понедельник приходилось 145,2 миллиарда, во вторник – 101,4 миллиарда, а в среду – 102,1 миллиарда рублей.

"Скачок активности на рынке акций связан с решением о резком повышении ключевой ставки ЦБ. Оно поменяло настроение многих участников рынка. Возникла необходимость ребалансировки инвестпортфелей в свете изменившихся условий. Это вызвало повышенную волатильность в первую очередь в рублёвых парах и облигациях. В валюте и облигациях вчера были основные движения, в то время как в акциях во вторник уже относительно стабильно было", — комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".

"Все переложились из акций в повышенную доходность облигаций после повышения ставки ЦБ. Рынок акций был перегрет: рос вместе с падением рубля, наступает стандартная сезонная коррекция. Корреляция между ослаблением валюты и ростом рынка приблизилась к 100%, как мы видим долларовый индекс РТС остался без изменений за год", — говорит Александр Дорожкин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"Акции самой Мосбиржи торгуются лучше рынка на фоне сильного роста краткосрочных ставок размещения свободных остатков, который принесет ей больше прибыли. Высокая волатильность и высокий рост объема торгов позволит торговой площадке показать высокие финансовые результаты и поделиться прибылью с акционерами", — добавляет Дорожкин.