Активность физлиц на рынке акций Мосбиржи снизилась после рекорда понедельника
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Активность частных инвесторов на рынке акций Московской биржи во вторник снизилась: сделки совершали более 1,1 миллиона человек после исторического рекорда понедельника, когда показатель превысил 1,5 миллиона, рассказали в пресс-службе Московской биржи.
"15 августа 2023 года сделки на Московской бирже совершали более 1,1 миллиона человек. Объем торгов на рынке акций 15 августа составил 163 миллиарда рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов – 68%, доля вечерней сессии – 9,7%", — говорится в сообщении.
Между тем, в понедельник сделки совершали более 1,5 миллиона человек, а объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 миллиардов рублей. На долю акций, входящих в расчет индекса Мосбиржи в понедельник приходилось 145,2 миллиарда, во вторник – 101,4 миллиарда, а в среду – 102,1 миллиарда рублей.
"Скачок активности на рынке акций связан с решением о резком повышении ключевой ставки ЦБ. Оно поменяло настроение многих участников рынка. Возникла необходимость ребалансировки инвестпортфелей в свете изменившихся условий. Это вызвало повышенную волатильность в первую очередь в рублёвых парах и облигациях. В валюте и облигациях вчера были основные движения, в то время как в акциях во вторник уже относительно стабильно было", — комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".
"Все переложились из акций в повышенную доходность облигаций после повышения ставки ЦБ. Рынок акций был перегрет: рос вместе с падением рубля, наступает стандартная сезонная коррекция. Корреляция между ослаблением валюты и ростом рынка приблизилась к 100%, как мы видим долларовый индекс РТС остался без изменений за год", — говорит Александр Дорожкин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".
"Акции самой Мосбиржи торгуются лучше рынка на фоне сильного роста краткосрочных ставок размещения свободных остатков, который принесет ей больше прибыли. Высокая волатильность и высокий рост объема торгов позволит торговой площадке показать высокие финансовые результаты и поделиться прибылью с акционерами", — добавляет Дорожкин.
https://1prime.ru/Financial_market/20230816/841480083.html