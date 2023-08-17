МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в начале торгов снизился. Вниз его тянули акции оборонного сектора, в том числе компании BAE Systems. Настроения на мировых рынках в целом стали более осторожными после того, как протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США был воспринят как указание на склонность к жесткой политике, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 утром снизился на 0,4%, а более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 просел на 0,3%.

Акции BAE Systems упали на 3% после того, как британский оборонный концерн сообщил о договоренности приобрести аэрокосмический бизнес Ball Corp за 5,55 млрд долларов с оплатой денежными средствами.

Индекс аэрокосмического и оборонного сектора упал на 1,7%.

Акции Bank of Georgia выросли более чем на 11,5% и возглавили рост среди компаний со средней капитализацией, после того как банк сообщил о росте квартальной прибыли до налогообложения.

Протокол июльского заседания ФРС показал, что мнения политиков относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок разделились. "Некоторые участники" указали на риски для экономики, связанные с чрезмерным повышением ставок, в то время как "большинство" политиков продолжали отдавать приоритет борьбе с инфляцией.

Индекс добывающих компаний снизился на 0,9%, а цены на золото достигли пятимесячных минимумов на фоне укрепления доллара и роста доходности облигаций.