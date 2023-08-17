МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг повышаются на фоне ослабления доллара США. В последние дни цены на золото снижались и опустились ниже ключевой отметки 1900 долларов за унцию ввиду повышения доходности казначейских облигаций и опасений, что процентные ставки в США останутся высокими в течение длительного времени, передает Reuters.

По состоянию на 13.54 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1897,99 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки опустились к минимуму с 15 марта 1888,30 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото оставались почти без изменений, на 1927,50 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,3% против корзины других основных валют, сделав золото менее дорогим для иностранных покупателей.

"Цены на золото снизились по итогам нескольких последних сессий в связи с повышением процентных ставок и доходности казначейских облигаций", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures. "На этих уровнях мы наблюдали покупки", — добавил он.

"Вчера мы увидели, что после публикации протоколов заседания ФРС участники рынка стали прогнозировать, что центробанку, возможно, придется придерживаться несколько более жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось", — подчеркнул аналитик.

На фоне предположений, что процентные ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось, доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила к максимуму с октября, сделав золото менее привлекательным для инвесторов.

Количество американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе упало, что указывает на сохраняющуюся силу рынка труда.

Серебро подорожало на 1,8%, до 22,78 доллара за унцию, продемонстрировав самый сильный однодневный рост с 31 июля, платина выросла в цене на 1,9%,до 898,94 доллара за унцию, а палладий подскочил на 1,4%, до 1225,37 доллара за унцию.