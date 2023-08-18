МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. FTSE 100 сегодня в ходе торгов упал до минимума за пять месяцев. Опасения насчет китайской экономики и сохранения более высоких процентных ставок в течение более длительного времени оказали давление на склонность инвесторов к риску, передает Reuters.

К 12.57 по Гринвичу FTSE 100 опустился на 1,2% до минимума с 20 марта. С начала недели индекс упал более чем на 4% и может понести сильнейшие недельные потери с 17 марта, когда по мировым рынкам ударил банковский кризис.

Снижение в индексе повсеместно. Сектор базовых природных ресурсов понизился на 4,3% с начала недели из-за зависимости от китайской экономики.

Сектор розничной торговли сегодня теряет 1,9%. Макроданные указали на более значительное, чем ожидалось, падение розничных продаж в Великобритании в июле на фоне сильных ливней в стране.