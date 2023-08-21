МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В понедельник котировки меди восстанавливаются после падения по итогам трех недель подряд. Росту содействуют низкие запасы и ожидания увеличения спроса предстоящей осенью, сообщает Reuters. Однако потенциал ралли ограничен беспокойством по поводу состояния сектора недвижимости и экономики КНР.

В 05.58 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,5%, до 8279,50 доллара за тонну. Сентябрьские фьючерсы на медь на SHFE подорожали на 0,5%, до 68 620 юаней (9388,81 доллара) за тонну.

Запасы металла на складах SHFE упали на 25,9% по сравнению с предыдущей неделей, до минимума с сентября 2022 года 39 228 тонн, согласно опубликованным в пятницу данным.

Низкие запасы в Китае и увеличение запасов в других странах создали благоприятные условия для импорта на прошлой неделе, что привело к росту премии за медь в порту Яншань.

Однако потенциал ралли цен на медь, вероятно, будет ограничен разочаровывающими экономическим данными за июль и текущими рисками ликвидности в секторе недвижимости, считают аналитики Mailyard Futures. По их прогнозам, медь в Шанхае может торговаться в диапазоне 66 000-69 000 юаней в краткосрочной перспективе.

В понедельник Народный банк Китая, как и ожидалось, понизил ставку по однолетним кредитам в попытке стимулировать спрос. Однако ставка по пятилетним кредитам осталась без изменений, вопреки рыночным прогнозам.

В воскресенье центральный банк КНР сообщил, что будет координировать финансовую помощь, направленную на решение долговых проблем регионов.

Внушительные долги китайских муниципалитетов представляют основной риск для экономики и финансовой стабильности КНР, считают экономисты, напоминающие о многолетних обильных инвестициях в инфраструктуру и растущих затратах на борьбу с коронавирусом.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,3%, до 2142,50 доллара за тонну, олово подорожало на 0,3%, до 25 335 долларов, цинк — на 0,5%, до 2312 долларов, никель — на 0,5%, до 20 240 долларов. Свинец упал в цене на 0,2%, до 2146 долларов.