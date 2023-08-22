МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. На торгах во вторник цены на медь растут на фоне сильных данных по потреблению меди в Китае, новых мер денежно-кредитного стимулирования со стороны правительства КНР и ослабления доллара. Как сообщает Reuters, укрепление котировок продолжается уже четвертую сессию подряд.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 1,3%, до 8384,5 доллара за тонну около 11.09 по Гринвичу.

"Сегодня — улучшение настроений на рынке на краткосрочную перспективу, — говорит Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading. — Последние данные по потреблению меди в Китае оказались неожиданно сильными. Инвесторы, ранее ждавшие понижения, теперь корректируют свои оценки".

Международная группа по изучению рынка меди (ICSG) сообщила в понедельник, что видимый спрос на рафинированную медь в Китае увеличился в первом полугодии 2023 года на 9%, хотя на мировом рынке наблюдается ее избыток. Оценки ICSG основаны на данных по ключевым отраслям-потребителям меди, в том числе по производителям кабелей, энергосетям, строительной индустрии.

Также рынки металлов получили поддержку со стороны новых мер стимулирования, предпринятых китайскими властями.

В понедельник основные китайские госбанки активно покупали оффшорный юань и во вторник его курс вырос. Таким образом, усилия властей по поддержке падающего курса юаня дали эффект.

Корреляция котировок меди и юаня в последнее время укрепилась ввиду пристального внимания инвесторов к процессу восстановления китайской экономики.

Цены на свинец на SHFE подскочили во вторник до более чем 17-месячного максимума. Продажа нескольких тысяч тонн свинца с поставкой в следующем месяце, как ожидается, спровоцирует скачок цен, так как текущего уровня запасов металла на складах SHFE недостаточно для исполнения контрактов, а предложение на физическом рынке ограничено.

Трехмесячные фьючерсы на свинец на LME выросли в цене на 0,8%, до 2182 долларов за тонну.

Ослабление доллара сделало цветные металлы более доступными для держателей иных валют.

Алюминий подорожал на LME на 1,3%, до 2171 доллара за тонну, несмотря на увеличение запасов на биржевых складах до месячного максимума.

Цены на цинк выросли на 1,6%, до 2355,5 доллара, на олово — на 2%, до 26 210 долларов, на никель — на 1,7%, до 20 460 долларов.